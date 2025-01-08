川普长子私访格陵兰 坚称来访目的并非购买土地

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（法新社哥本哈根7日电） 美国总统当选人川普长子小唐纳今天对格陵兰进行私人访问，且未与任何政府官员见面。川普曾在耶诞节之前建议采取军事行动接管这个拥有丰富矿产和石油资源的丹麦自治区。

小唐纳（Donald Trump Jr.）造访格陵兰期间，川普在佛州自宅海湖俱乐部（Mar-a-Lago）举行记者会被问到，是否会排除动用军事手段接管格陵兰和巴拿马运河的可能性。

川普向媒体表示：「我不会承诺（不采取军事行动），有时你不得不采取一些行动。我们需要它们来保障经济安全。」

丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）向丹麦电视台TV2表示，她不认为川普的意图会演变到那种程度。

她说，「我不会幻想事情会发展到那样的地步」，并呼吁大家保持冷静。她还说：「作为美国亲密的盟友，我认为美国的关注日益增长是值得高兴的。但必须以尊重格陵兰人民的前提下进行。」

川普昨天还称格陵兰为「一个不可思议的地方」，并承诺如果格陵兰被华盛顿吞并，当地人民将会繁荣富裕。

他在自己的社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）写道：「我们将保护它，珍惜它，免受外部世界的恶意侵害。让格陵兰再次伟大！」

川普今天也发文表示，这个岛屿需要「安全、安定、力量与和平！这是必须实现的协议。」

但今天小唐纳抵达格陵兰，表示这只是一趟一日游，佛瑞德里克森警告：「格陵兰是格陵兰人民的家园。」

小唐纳坚称他并非来「买格陵兰」的。他在社群媒体平台Rumble上说：「我会与人交谈。我只是以游客的身分来这里。」

北极圈内的战略要地格陵兰拥有丰富的矿产和石油资源，但当局禁止石油探勘和铀矿开采，此外，这里还有一座美国军事基地。

格陵兰媒体报导，小唐纳在当地停留几个小时后便离开，并未进行任何正式会议。