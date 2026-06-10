川普长年承诺将兑现 美墨边境围墙估2027年底完工

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（法新社华盛顿9日电） 美国海关与边境保护局（CBP）局长史考特今天表示，美国预计将在2027年底前完成总统川普长期承诺兴建的南部边境围墙，并于隔年完成电子监控系统等配套设施。

史考特（Rodney Scott）在华府移民研究中心（Center for Immigration Studies）举办的活动中说，这道沿着美墨边界设置的屏障由加固金属梁构成，预计从加州圣地牙哥（San Diego）一路延伸至墨西哥湾（Gulf of Mexico），但部分经评估认为无须设墙的区域将被排除在外，「主要边境围墙将在2027年底前完工」。

他指出，目前仍有少数缺口待补，而未兴建围墙的地区都是经过审慎决定，例如地处偏远、地形险峻的大弯国家公园（Big Bend National Park）。

史考特表示，围墙完工后还将加装电子监控系统及其他设备，预计将在2028年7月、最晚8月前完成。 美墨两国之间长达约1900公里的格兰河（Rio Grande）边界地段，也将设置专属实体屏障。他表示：「我们将建构一套完整的边境防护系统，包括在必要地区增设第2道屏障、格兰河水域防线，以及监控技术。」

这道边境围墙目的在于遏止来自墨西哥的非法移民与毒品走私。根据官方指标，相关活动近年已有所减少。

不过史考特坦言，单靠实体围墙无法彻底阻止非法活动，走私集团已利用地道、无人机等方式规避查缉并运送毒品。

他说：「我们不时看见无人机沿着格兰河飞行，监看并拍摄边境巡逻人员的所在位置。这是他们的运作模式，而无人机让这件事变得更容易。」

史考特还说，犯罪集团也利用无人机跨境走私毒品。（编译：刘文瑜）