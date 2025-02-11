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川普限哈玛斯2/15前释放人质 否则「一发不可收拾」

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（法新社华盛顿10日电） 美国总统川普今天表示，所有被关在加萨走廊（Gaza Strip）的人质若未于15日中午前获释，将会「一发不可收拾」，届时他将提议取消以色列和巴勒斯坦武装组织哈玛斯之间的停火协议。

哈玛斯（Hamas）今天指控以色列违反加萨停火协议，扬言将延后任何进一步的人质与囚犯互换行动。川普随后限哈玛斯本月15日中午前放人，非同寻常地插手中东事务，使得今年1月19日生效的6周停火濒临破局。

川普形容哈玛斯的举动「糟糕」，他在椭圆形办公室告诉媒体，他会「让以色列决定」停火协议最终走向。

川普说：「但就我而言，如果所有人质无法在15日中午12时前归来…我会建议取消（停火协议），届时一切都完了，一发不可收拾。」

川普还说，哈玛斯应释放「所有」人质，「不是三三两两地释放」，「我们要他们全都回来。这是我个人的发言，以色列可以推翻，但对我而言，到了15日中午12时，如果他们人不在这，将会一发不可收拾」。

川普表示，他可能会与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）讨论他刚刚提议的时程。

川普没有详细说明上述威胁言论的含义，仅说「哈玛斯会懂我的意思」。他被问到是否排除美军参与的可能性时回说：「我们来看看到时会发生什么事。」

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