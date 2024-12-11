川普非主流新内阁人选 考验共和党忠诚度

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（法新社华盛顿10日电） 美国总统当选人川普的新内阁不但身价惊人，所涉争议也多得吓人，如涉酗酒的国防部长、反疫苗的卫生部长和挺独裁政权的国家情报总监，提名案能否通过审查，考验党内忠诚。

共和党人川普的新政府内阁官员预估身价高达110亿美元（约新台币3580亿元），若加上川普本人以及全球首富马斯克（Elon Musk）等外部顾问，这一数字将飙升至3400亿美元。

「富比世杂志」（Forbes）报导，现任总统拜登上任时，内阁官员总身价仅约1.18亿美元。

不过，川普团队的高身价已被其他无数争议所掩盖，这些被提名人能否适任、有无利益冲突及其他纪律问题，都令美国联邦参议员备感质疑。

纽约州宾安顿大学（Binghamton University）政治分析师兼教授尼曼（Donald Nieman）说：「在我最乐观的时候，我认为川普或许想藉这些人选向支持者端出政策牛肉，但最终他仍得专注在解决对选民有重要影响的经济问题。」

内阁人选中最具争议的是川普提名的国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth），今年44岁的他曾是福斯新闻（Fox News）节目主持人，同时也是退伍军人，过去曾遭控酗酒及性骚扰，另因多次婚外情、2度离婚以及被母亲指控他是女性「施虐者」，而引发外界质疑。

川普提名的联邦调查局（FBI）局长人选巴特尔（Kash Patel）同样备受争议。巴特尔曾公开表示，应授权联邦政府「攻击」川普的政治对手，并推广可「逆转」新冠疫苗的非法保健品。

被川普点名出任卫生部长的小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）同样是名疫苗怀疑论者。许多纪录都显示，他年轻时曾因海洛因成瘾与他人共用针头，而染上C型肝炎。

前民主党国会议员、国家情报总监提名人加巴德（Tulsi Gabbard），对川普政府而言则堪称一大沉重负担。

叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）政权上周末遭反抗军推翻后，加巴德过去支持阿塞德政权的立场引发愈来愈多关注。而她过去对俄罗斯入侵乌克兰的行为表达同情的言论，也一并受到审视。

由于美国总统对政府重要职务的提名案，多数都须经参议院人事审查，但目前共和党在参院仅保有微弱多数优势，若所有民主党参议员全票反对，共和党只要有3人倒戈，提名案将无法通过。

尼曼说，川普内阁多数人选都以「挑战现有体制」闻名；普林斯顿大学（Princeton University）政治学教授杰里哲（Julian Zelizer）则认为，唯一重要的条件就是「忠诚、忠诚、忠诚」。