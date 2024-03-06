川普首度明确表态 支持以色列攻打加萨

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（法新社华盛顿5日电） 在美国共和党总统初选声势领先的前总统川普今天就以色列对加萨开战表达支持。国际间要求美国约束盟友以色列的压力日增之际，这是他截至目前对这场战斗最直言不讳立场表述。

川普接受福斯新闻频道（Fox News）采访，被问到是否「在以色列阵营里」时回答说，「是的」。

他随后被问到，是否「同意」以色列在加萨发动攻势的方式。川普回答说：「这个问题总得解决。」

川普准备在11月大选中挑战现任总统拜登。随着加萨死亡人数飙升且饥荒阴影笼罩，拜登因支持以色列而蒙受国际和他所属的民主党阵营越来越多批评。

巴勒斯坦激进组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日突袭以色列南部而开启这场战斗。法新社根据以色列官方统计，那场突袭造成约1160人死亡，主要是平民。

据哈玛斯治下的加萨卫生部指出，以色列在加萨走廊的报复性攻势已造成3万534人死亡，其中大多是妇女和儿童。

美国的抗议活动已经敦促选民用选票惩罚拜登支持以色列。民主党上周在摇摆州密西根州举行初选时，有超过10万人投下「不表态」（uncommitted）的选项，而不是投给拜登。（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）