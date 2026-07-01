川普：与伊朗会谈非常顺利

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（法新社安德鲁联合基地1日电） 美国总统川普今天对美国与伊朗的间接谈判进展表示赞赏，并称在卡达首都杜哈举行的会谈「非常顺利」。

川普（Donald Trump）准备搭乘卡达致赠的新空军一号（Air Force One）专机前往北达科他州时，他告诉媒体记者：「就目前情况看来，伊朗去核化进展良好。他们的会谈进行得非常顺利，我们拭目以待。」

杜哈会谈旨在缓和美伊两国日前交火后的紧张局势，川普说：「我们先前对他们出手很重…但现在双方互动融洽。」