川普：中俄等国秘密测试核武 美国也要

3 分钟

（法新社华盛顿2日电） 美国总统川普今天声称，包括俄罗斯与中国在内等多个国家已暗中进行未对外公开的地下核试验，并表示美国也将跟进。

川普在哥伦比亚广播公司（CBS）新闻节目「60分钟」（60 Minutes）今天播出的专访中说：「俄罗斯在试验，中国也在试验，只是不对外公开。」

他还说：「我不想成为唯一一个没有进行核试验的国家。」他也将北韩与巴基斯坦列入据称正在测试核武器的名单中。

川普下令美国重启核试的决定令人困惑，尤其外界并不确定他指的是否是美国将进行1992年以来首次核试爆。

川普上周在南韩与中国国家主席习近平举行峰会前几分钟，突然透过社群媒体做出上述宣布。

在此之前，俄罗斯宣称成功测试新型核动力巡弋飞弹「海燕」（Burevestnik）以及一款核动力、可搭载核弹头的水下无人载具。

CBS记者直接询问川普，美国是否计划在时隔30多年后首次重启核试爆，川普回答：「我是说，我们将像其他国家一样测试核武器，没错。」

近几十年来，除了北韩之外，没有其他国家进行过核试爆。俄罗斯自1990年起未传出有进行核试，中国自1996年起也未进行这类试验。

当被问及此事，川普表示：「他们不会告诉你这些。」

他接着说：「这个世界很大，他们也很强大，你不一定会知道他们在哪进行试验。」

「他们若在极深的地下进行试验，外界根本难以察觉。你只会感觉到轻微震动。」

不过，美国能源部长莱特（Chris Wright）今天受访时，淡化了美国即将进行核试爆的可能。

莱特接受福斯新闻频道 （Fox News Channel）访问时说道：「我认为我们现在谈论的试验是系统测试。这些并不是核试爆，而是我们所说的非临界爆炸。」

莱特指出，这些试验涵盖核武器所有其他部分，以确保其运作正常，并为核爆作好准备。

美国1996年起成为「全面禁止核试验条约」（Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty）缔约国，该条约禁止所有形式的核爆试验，无论是出于军事或民用目的。（编译：刘文瑜）