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川普：伊朗若不阻止其黎巴嫩代理人　美国将再次攻击

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（法新社华盛顿21日电） 在美国与伊朗于瑞士展开和平谈判之际，美国总统川普今天警告，伊朗在黎巴嫩领取高额报酬的代理人真主党（Hezbollah）惹事生非，如果伊朗不立即阻止，美方将再次攻击伊朗。

川普在自家社媒平台「真实社群」（Truth Social）发文写道：「伊朗必须立刻阻止他们在黎巴嫩那些拿着高额报酬的代理人继续惹事生非。如果他们不这么做，我们将再次对伊朗发动非常猛烈的打击，就像我们上周所做的那样，而且力道只会更强！！！」

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