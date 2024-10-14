川普：内部敌人若扰乱投票日 支持由美军对付

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（法新社华盛顿13日电） 美国共和党总统候选人川普今天针对「激进」左翼分子扬言，如果他们扰乱11月5日大选，他支持美军对付「内部敌人」。

川普在福斯新闻频道（Fox News Channel）节目「周日早晨谈未来」（Sunday Morning Futures）中表示：「我认为更大的问题是来自内部的敌人，甚至不是那些进来摧毁我们国家的人。」他说的「内部敌人」是指美国公民，而不是他所批评大量涌入美国的外来移民。

川普说：「我们有一些非常坏的人，一些有病的人，激进的左翼疯子。我认为如果有必要的话，国民兵（National Guard）应该可以轻松摆平，或者如果确实有必要的话，由军方来处理…因为他们不能让这种事发生。」

这位前总统被问到他预期投票日会发生什么事时，作上述答覆。民主党籍现任总统拜登上周表示，他相信投票将自由且公平，但不知道「是否会和平」。

川普说，美国同胞「比中国、俄罗斯和所有这些国家更危险」。 现任副总统、民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）竞选团队迅速反驳川普令人瞠目结舌的言论。

贺锦丽阵营发言人萨姆斯（Ian Sams）表示：「我知道过去10年大家对川普已经麻木了，但他这番话应该令（美国）人感到震惊。」 萨姆斯说：「川普暗示他的美国同胞是比外国对手更糟糕的『敌人』，还说他会动用军队来对付他们。」

萨姆斯还在社群媒体平台X上说：「鉴于最高法院决定（就总统身为总司令的公务行为）给予总统豁免权，以及川普矢言『上任第一天要当独裁者』并愿意允许『终止』宪法…多么可怕。」（译者：陈昱婷/核稿：曾依璇）