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川普：将公布甘乃迪遇刺案剩余解密文件

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（法新社华盛顿17日电） 美国总统川普表示，他的政府明天将公布有关前总统甘乃迪（John F. Kennedy）遇刺案的政府文件。在甘乃迪逝世60多年后，他的死仍充斥着各种阴谋论。

川普今天在走访甘乃迪中心（Kennedy Center）时做出上述宣布。甘乃迪中心位于华盛顿，是以这位已故总统命名的表演艺术场所。

川普告诉媒体，当局明天将公布所有与甘乃迪遇刺案有关的文件。

川普1月23日签署一项行政命令，要求全面解密甘乃迪遇刺档案。

川普在提到他的国家情报总监时说：「人们已经等了数十年，我已指示手下负责的人…由（美国国家情报总监）加巴德（Tulsi Gabbard）安排。」

川普1月签署的命令，也要求全面解密与甘乃迪弟弟罗勃．甘乃迪（Robert F. Kennedy）以及民权领袖金恩博士（Martin Luther King Jr.）遇刺身亡有关的档案。美国现任卫生部长小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）是罗勃．甘乃迪的儿子。

川普虽未透露明天公布的文件将包含哪些新资讯的任何细节，但他提到即将曝光的文件数量之多，并告诉记者，「我们将公布大量文件，你们要阅读很多内容」。

川普还说：「我不认为我们将编辑任何内容。」

近年来，美国国家档案局（U.S. National Archives）公布了数以万计与1963年11月22日甘乃迪遇刺案有关的记录，不过白宫以国安为由暂时保留数千份文件。

国家档案局2022年12月释出有关甘乃迪遇刺案新一批机密档案时说，总计约500万页的甘乃迪档案现已释出97%。

负责调查的「华伦委员会」（Warren Commission）经调查后认定，当年46岁的甘乃迪遭到前陆战队神枪手欧斯华（Lee Harvey Oswald）暗杀，而且是单独犯案。

然而，这项正式结论并未平息各界臆测，有些人认为，甘乃迪在德州达拉斯（Dallas）遇刺身亡的背后隐藏着更险恶的阴谋，而政府公布文件速度缓慢，无疑为各种阴谋论火上浇油。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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