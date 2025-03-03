川普：少花点时间担心蒲亭 更该关注移民毒枭杀人犯

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（法新社华盛顿2日电） 美国总统川普在乌克兰议题上被批评与俄罗斯的立场愈来愈接近。他今天回应说，美国不用那么担心俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）。

川普今晚在社群平台「真实社群」（Truth Social）发文说：「我们应该少花点时间担心蒲亭，应花更多时间担心移民性侵集团、毒枭、杀人犯和精神病院出来的人进入我们的国家，这样我们才不会落得像欧洲的下场！」

川普数天前在白宫当着媒体面前斥责乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy），彻底表露他在对待俄乌战争和俄罗斯的态度上出现震惊众人的大转变。

川普当时直斥泽伦斯基「无礼」，这场前所未见的公开冲突导致泽伦斯基未如预期签署矿物协议就离开白宫。

川普与蒲亭愈来愈亲近，令欧洲国家和担心国家安全的美国民主党警铃大作。

民主党籍联邦参议员墨菲（Chris Murphy）稍早告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「白宫已成克里姆林宫分支…美国似乎试图与独裁者结盟。」

川普所属的共和党则相当支持他，一些高阶官员还建议泽伦斯基下台，才能确保与俄罗斯达成和平协议。

美国国安顾问瓦尔兹（Mike Waltz）今天告诉CNN：「我们需要一位能与我们、最终与俄罗斯人打交道且终结这场战争的领袖。」