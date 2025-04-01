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川普：就终结俄乌战争协议 相信蒲亭将履行其部分

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（法新社华盛顿31日电） 美国总统川普今天指出，关于终结俄乌战争的协议，他预期俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）「将履行他的部分」。川普此前曾对莫斯科是否将兑现承诺表示怀疑。

川普在白宫告诉记者，「我想要确保他履行承诺」，「我认为他将实现告诉过我的话，我也认为他将履行他在这项协议中的部分。」

川普致力促成终结打了逾3年的俄乌战争之际，昨天批评蒲亭和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

他告诉美国国家广播公司（NBC），他对蒲亭质疑泽伦斯基作为谈判对象的公信力及要求乌克兰更换领导层峰感到「非常愤怒」。

蒲亭3月稍早拒绝了获得泽伦斯基支持、美国所提无条件在乌克兰停火的提议，并升高莫斯科希望在乌克兰建立新领导层峰的言论。

NBC新闻记者维尔克（Kristen Welker）昨天表示，川普打电话给她，说他对蒲亭「相当生气」，并威胁要对与俄罗斯石油有业务往来的公司徵关税。

川普之后将矛头指向泽伦斯基，示警若乌克兰在与美国签署矿产权利协议上临阵退缩，乌克兰将面临「大麻烦」。

克里姆林宫今天指出，蒲亭仍开放与川普对话。

克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，两位领袖目前未预定通话，但可以「立即安排」一次通话。

培斯科夫说：「我们正…致力实施一些与解决乌克兰（冲突）方面有关的想法…这个过程相当耗时。」（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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