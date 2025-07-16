川普：并不考虑提供长程飞弹给乌克兰

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（法新社华盛顿15日电） 针对有媒体报导美国总统川普曾私下鼓励乌克兰总统泽伦斯基袭击俄罗斯首都莫斯科，川普今天表示，乌克兰不应该锁定莫斯科，且他并不打算提供基辅当局长程飞弹。

英国「金融时报」（Financial Times）稍早前报导，川普（Donald Trump）曾向泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）提起一项可能的反击行动，甚至询问对方如果华府提供长程武器，基辅（Kyiv）当局是否打得中莫斯科（Moscow）。

媒体今天在白宫针对「泽伦斯基是否该把目标锁定俄国首都」一事发问时，川普回说：「不该，他不应该锁定莫斯科。」

接着问到是否愿意提供乌克兰长程武器时，川普说：「不愿意，我们没这么计划。」

金融时报的报导，是引述熟悉川普和泽伦斯基通话内容的2位消息人士说法。报导指出，两位领导人是本月4日通话，也就是川普与俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）通话隔天。

这篇报导指出，川普据报并讨论了运送美制陆军战术飞弹系统（ATACMS）给乌克兰。

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）淡化金融时报的报导，她在声明中说，金融时报「为了点阅率而胡乱断章取义，早已恶名昭彰」。

她说：「川普总统只不过问了一个问题，而非鼓励进一步杀戮。」她表示，川普「正夜以继日地遏止杀戮、终结这场战争」。