川普：应更精准打击真主党

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（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普在今天播出的访谈中指出，他呼吁对黎巴嫩什叶派基本教义民兵组织真主党展开「更精准的」打击，并表示他不会要求将黎巴嫩冲突议题纳入与伊朗的和平协议之中。

根据国家广播公司（NBC）「会晤新闻界」（Meet the Press）节目公布5日录制的访谈逐字稿，川普说：「我希望看到对真主党（Hezbollah）进行更精准的攻击，我认为应该更精准些。」

他说：「我希望黎巴嫩人民能过上更好生活。」

以色列今天对贝鲁特南郊发动空袭，当地是亲伊朗的真主党大本营，以色列表示这是对境内所受攻击进行报复。尽管已经达成停火，却无法终止暴力。

被问到是否要求将黎巴嫩议题纳入伊朗协议时，川普回答：「没有、没有。」

他表示：「完全没有，我不会这样要求。我认为他们可能希望看到这样的发展，但我不会要求。」

川普过去曾表示，他希望有关黎巴嫩的讨论与针对伊朗协议的谈判分开进行，德黑兰则希望这两项冲突挂钩处理。

川普在访谈中还提到，叙利亚总统夏拉（Ahmed al-Sharaa）表示「非常乐于」帮忙促成黎巴嫩冲突的协议。

他说：「我们可以推荐由叙利亚出面。叙利亚目前正在很努力改过自新，他们有一位非常优秀的领袖。而他也非常愿意帮助。」