川普：明天将会晤乌克兰总统泽伦斯基

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（法新社纽约26日电） 美国共和党总统候选人川普表示，明天他将在纽约会见乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）。川普昨天才猛烈抨击这位乌克兰领导人拒绝与俄罗斯就战争问题达成协议。

川普在纽约对记者表示：「泽伦斯基总统要求与我见面，我将于明天早上9时45分左右在川普大楼（Trump Tower）与他会面。」

「发生在乌克兰的事情令人遗憾。如此多的人死亡，如此多的破坏。这是一件可怕的事情。」

泽伦斯基在白宫会见美国总统拜登和川普的竞选对手、副总统贺锦丽几小时后，川普发表上述言论。

泽伦斯基本周在美国，参加在纽约举行的联合国大会（UN General Assembly）。

川普说：「我期待明天见到他。」

但川普也表示，他对泽伦斯基最近在「纽约客周刊」（The New Yorker）上发表的评论感到不满。泽伦斯基表示，他认为川普「并不知道如何停止战争」 。

川普在记者会上被问到有关泽伦斯基的言论时，他说：「我确实认为我不同意他的观点。他不认识我。」

川普还说，「我相信我能够达成协议」来结束战争，并重申他长期以来的主张，即他将迅速结束俄罗斯侵略乌克兰的战争。