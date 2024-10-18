川普：泽伦斯基根本不该让俄乌战争发生

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（法新社华盛顿17日电） 美国共和党总统候选人川普今天将俄乌战争归咎于乌克兰总统泽伦斯基，称他未能善尽职责阻止这场战争发生。

法新社报导，川普是在一场挺他的播客节目受访时发表这项看法，也马上招致反弹；批评者以「叛徒」、「白痴」抨击川普。

川普在拥有200万订户的PBD Podcast里说：「泽伦斯基是我见过最伟大的推销员之一，每次他一来，我们就给他1000亿美元。历史上还有谁能像他这样拿到这么多钱？从来没有！」

「并不是说我不想帮助他（泽伦斯基），而是我为双方的人感到非常难过。他根本不应该让战争开打。」

代表共和党与民主党籍副总统贺锦丽（Kamala Harris）竞逐白宫大位的川普，也立即将矛头指向现任总统拜登，指他「唆使」这场俄乌战争。

不过川普竞选阵营答覆法新社时缓颊，称川普当下谈战争罪责时「很清楚是在讲拜登」而非泽伦斯基。

美国是乌克兰的主要支持者之一，自俄乌战争爆发以来，已向泽伦斯基政府提供超过641亿美元军事援助。

尽管乌克兰是美国的盟友，而俄罗斯被视为美国对手，但川普在9月与泽伦斯基会面时却吹捧自己与俄国总统蒲亭（Vladimir Putin ）的好关系。

美国一项联邦调查发现，川普竞选团队与俄国政府间有诸多牵连，并发现俄国干预2016年美国总统大选暗助共和党。

与蒲亭显而易见的亲密关系让川普上周再遭挞伐。批评者指控川普任内于COVID-19疫情期间、美国自身也短缺筛检用具下，还送给俄国一大堆筛检用具，且两人自2021年以来很可能已接触多次。

反对川普的共和党游说团体在社群平台X贴文：「多么卑鄙的叛徒」，并附上川普这段话的播客影片。

美国智库大西洋理事会欧亚中心（Atlantic Council’s Eurasia Center）资深研究员、国家安全分析师西弗（John Sipher）说：「他是个白痴，全世界都不解何以这么多美国人看不清这点。」（译者：纪锦玲）