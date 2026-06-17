川普：美伊「很快」将签署终战协议 日期可能落在18日或19日

afp_tickers

分享

1 分钟

（法新社法国艾维安巴恩17日电） 美国总统川普今天表示，他预期美国与伊朗「很快」将签署旨在结束中东战争的协议，可能18日或19日签署。

法新社报导，川普（Donald Trump）在七大工业国集团（G7）峰会上表示：「我们周日与伊朗达成的协议将在不久后签署，明天（18日）也可能是后天（19日）。」他还说：「我们极有可能会签署这份协议。」

根据法新社，川普之前曾宣布协议将于19日（周五）在瑞士签署，此次发言加深签署日期的不确定性。