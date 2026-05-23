川普：美伊协议大致谈妥 荷莫兹海峡将重新开放

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（法新社华盛顿23日电） 美国总统川普今天和多位中东国家领袖通话后表示，一项协议已大致谈妥，将于近期宣布，而相关细节仍在讨论中。他也说，全球重要航道荷莫兹海峡将重新开放。

川普今天稍早受访时表示，美国与伊朗的谈判代表已「愈来愈接近」敲定结束中东战争的协议。

川普下午在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文写道，他稍早和沙乌地阿拉伯、阿拉伯联合大公国、卡达、土耳其、埃及、约旦、巴林等国家的领袖，以及巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔（Asim Munir）进行「非常好」的通话。

他说，通话讨论了有关伊朗，以及与和平谅解备忘录所有相关的事宜；「一项协议已大致谈妥」，尚待美国、伊朗及上述各国的最终敲定。

另外，川普表示，他也和以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通话，过程同样顺利。

川普指出，「这项协议的最终层面和细节目前正在讨论中，将于近期宣布」。荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）也将开放。

据报导，伊朗外交部发言人稍早表示，伊朗与美国针对结束战争的谅解备忘录已进入最后讨论阶段。这份备忘录将涉及逐步重启荷莫兹海峡、解除美国的封锁，以及释出遭冻结的伊朗资金。

发言人说，随后将进行为期30天至60天的谈判，商定具体的详细协议。