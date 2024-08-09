川普：美国总统需能对货币政策置喙

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（法新社美国棕�o滩8日电） 美国前总统川普今天对联准会的独立性表示失望，却说美国总统在货币政策上至少应要能置喙。

川普获共和党提名角逐11月美国总统大选，将对上民主党推派的现任副总统贺锦丽（Kamala Harris）。川普经常抨击自己任内所提名的现任联准会主席鲍尔（Jerome Powell），还暗示等鲍尔这任到2026年任满后不会再提名对方续任。

川普于佛州棕榈滩（Palm Beach）举行的记者会告诉媒体：「联准会犯了很多错误。在货币政策上，我觉得总统至少应该要能说上话。」还说在一些场合上跟「某人」激烈较劲，显然不点名暗批鲍尔。

川普说：「以我本身为例，我赚了很多钱，非常的成功。我觉得在很多情况下，我比联准会的人或主席有更好的直觉。」

美国国会赋予联准会透过货币政策压制通膨与失业率，也让身为美国央行角色的联准会在设定利率时，保有不受行政、立法等政界人士施压的独立空间。

在今天这番话之前，川普近年早对鲍尔和联准会发表一系列类似言论，凸显他对联准会一些决策很不满。

他曾指控鲍尔行事偏坦民主党，但没有拿出证据，鲍尔对此屡次否认。

美国媒体认为这是迄今为止最明确的信号，即川普若在11月总统大选胜出，上任后很可能会插手削弱联准会独立自主。