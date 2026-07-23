川普：美沙核能协议将获批 青年运动袭沙船会究责伊朗

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（法新社华盛顿23日电） 美国总统川普今天表示，美国与沙乌地阿拉伯洽谈中的民用核能协议将获批准。此外他也警告，若叶门叛军「青年运动」再次攻击沙国船只，美国将追究伊朗责任。

川普（Donald Trump）在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文表示：「美国能源部与沙乌地阿拉伯正在洽谈的民用核能协议中，绝不包含任何核原料浓缩（即浓缩铀）。这项协议仅限于非军事用途，类似伊朗、阿拉伯联合大公国等国目前运作中的民用核能设施。」

不过川普也强调，「此协议完全以沙乌地阿拉伯加入极具声望且相当成功的『亚伯拉罕协议』（Abraham Accords）为前提」。他同时重申，美国并不反对不具铀浓缩能力的民用核设施。

在川普第一届美国总统任期内，华府促成了「亚伯拉罕协议」，寻求建立以色列与阿拉伯世界之间的桥梁。

另一方面，川普表示「一年前，美国因『青年运动』（Houthi）攻击船只、干扰商业航运与贸易，而对其发动猛烈打击」。他指出，自那时起，包括美国与伊朗发生冲突期间，「青年运动」一直表现得相当克制。

川普补充：「不幸的是，他们现在又开始采取行动，昨晚向两艘沙乌地阿拉伯的船只开火。」

他向「青年运动」发出警告：「如果他们再次做出这种事，美国将追究伊朗的责任，因为『青年运动』是伊朗的代理人。届时，伊朗以及『青年运动』本身都将遭受严重的军事惩罚。」

川普也强调，他对「青年运动」感到非常失望。因为在此之前，他们的表现一直非常克制且明智。

而「青年运动」称，已使用飞弹和无人机袭击红海的两艘沙乌地阿拉伯油轮。此举恐进一步干扰重要能源运输，也可能扩大美国与伊朗之间的冲突。