川普：若迅速达成协议 美以将同意暂缓攻击伊朗

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（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普今天表示，美国与以色列已同意暂缓对伊朗发动任何新攻击，但前提是必须尽快达成结束这场持续数月冲突的协议。 川普扬言将「狠狠打击」伊朗，且据报正评估发动新一轮大规模攻势，甚至攻击能源设施目标，使外界忧心战事恐再度升温。

美国哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）报导，美国与以色列正计划联手发动攻击，行动可能持续整个周末，可能目标包括炼油厂与发电厂。

川普今晚在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文表示：「美国已全副武装、整装待发，准备对抗伊朗伊斯兰共和国，所展现的军事威慑、实力与威力，将是二战以来前所未见。」

但这名共和党亿万富翁表示，目前将暂不发动打击。

他说：「尽管如此，伊朗及其他中东国家刚刚要求我们暂缓任何攻击。」

「基于这项要求，为了全世界未来的利益，同时也为了伊朗能成功昌盛地生存下去，我已同意取消攻击，但前提是必须能够迅速达成协议。」

川普表示，这项协议必须包括「立即、完整且全面开放荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），以及终结伊朗核威胁」。

他说：「以色列在此承诺上与我立场一致。大家开始行动，把事情办成。」