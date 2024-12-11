川普：解决乌克兰危机是下月上任后当务之急

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（法新社巴黎11日电） 美国总统当选人川普表示，解决乌克兰危机将是他下个月上任后的当务之急，并说中东问题是「比较不困难的情况」。

川普接受「巴黎竞赛杂志」（Paris Match）采访时表示：「我认为我们必须解决乌克兰跟俄罗斯的问题。」这项访谈于7日进行，相关内容今天公开。

当被问及他在国际舞台上的优先事项时，川普说：「这两个国家人命折损情况令人难以置信，数以十万计士兵持续在阵亡。」

他说：「中东当然是重大优先议题，但我认为中东是比乌克兰和俄罗斯更不困难的情况。」

「不过那些是我们必须解决的两个情况，而且要很快解决，许多人正垂死挣扎着。」

巴黎圣母院（Notre Dame Cathedral）2019年惨遭祝融，修复后于当地时间7日举行重启仪式，川普飞往法国参加。此行也是他再次当选总统后的首次海外访问，期间与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）等领袖会晤。

川普说：「我们与泽伦斯基总统相谈甚欢。」

泽伦斯基昨天则表示，他感谢川普结束乌克兰战争的「坚定决心」。

川普曾声称自己可以在24小时内结束乌克兰冲突。