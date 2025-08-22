The Swiss voice in the world since 1935

川普：评估俄乌和平前景　两周见分晓

（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普今天设定两周期限，以评估俄罗斯与乌克兰的和平谈判。同时，川普也正加紧努力，争取透过谈判结束战争。

法新社报导，川普在接受电话访问被问及俄乌达成和平协议可能性时表示：「我会说，两周内我们就会知道结果。」

川普告诉右翼媒体「新闻头条」（Newsmax）记者史塔恩兹（Todd Starnes）：「（两周）之后，我们或许将必须采取不同策略。」但他并未透露更多细节。

俄乌战争自2022年2月爆发至今已打了3年多。共和党籍的川普曾在去年总统大选中承诺要在24小时内结束战争，但从上任后到现在仍未取得任何重大突破。

川普本月15日在阿拉斯加州与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）举行高峰会，但未达成协议。川普18日在白宫与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）及多位欧洲盟邦领袖会谈。

这些会谈引燃希望，蒲亭和泽伦斯基可能直接见面，举行和平高峰会，两人最初似乎都对这个选项持开放态度。

但泽伦斯基今天指控俄罗斯「试图避开有必要的会面」，并表示俄罗斯并不想结束战争。

同时，俄罗斯则表示，乌克兰似乎对「长期」和平不感兴趣，并指控乌方寻求的安全保障与俄方的要求完全不相容。（译者：纪锦玲）

