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川普：马斯克将助揭露政府弊端

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（法新社华盛顿9日电） 美国总统川普在今天播出的访谈中表示，亿万富豪马斯克将会帮助找出联邦机构「数以千亿美元计的弊端」。川普延揽马斯克操刀整肃美国政府机构。

川普在福斯新闻频道（Fox News）定于职业美式足球联盟NFL超级杯之前播出的访谈中说，美国人民「希望我找出」浪费，认为马斯克（Elon Musk）在根除不必要开支方面「帮助很大」。

福斯新闻频道今天播出访谈节录，川普说：「我们将找出数十亿、数千亿美元的舞弊和滥用。就是，人民为了这件事而选我。」

重返白宫才要满3周的川普已经为了削减联邦支出而发布一系列行政命令。他钦点太空探索科技公司（ SpaceX）和电动车大厂特斯拉汽车公司（Tesla）老板马斯克主掌所谓政府效率部（Department of Government Efficiency）来推动相关工作。

马斯克已经采取行动要关闭美国国际开发总署（USAID）、裁减数以千计联邦政府员工，联邦法官则介入暂停相关裁员计画执行。

川普在访谈中还表示，约莫明天，他就会命令马斯克对教育部开刀。

川普说，「然后我会转向军队」，重申检讨五角大厦开支的要求。美国国防部当前年度预算约达8500亿美元。

在被问到是否信任马斯克会公平地根除浪费性开支时，川普坚称马斯克和他的事业不会因为这位富裕企业家主掌政府效率部而得到好处。

川普说：「他什么都不会获得。」

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