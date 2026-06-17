川普G7峰会宣示「我才是老大」

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（法新社艾维安巴恩17日电） 七大工业国集团高峰会正在法国举行，由东道主法国总统马克宏主持。但是当客人的美国总统川普今天毫不客气地让各国领袖知道谁才是老大。

川普在七大工业国集团（G7）为期3天峰会最后一天的上午步入会场时，当着早已全数入座的其他领袖说：「我是老大。」（I’m the boss.）

在众人一片笑声中，马克宏（Emmanuel Macron）看起来不以为忤地轻松回应说：「你好吗？」

川普答道：「很好，谢谢。」他随后入座。

成为总统之前，这位企业大亨曾主持过电视实境秀「谁是接班人」（The Apprentice），节目招牌金句是「你被开除了！」（You’re fired!）

川普刚与伊朗达成结束战争的协议并且欢庆80岁生日，使得在日内瓦湖（Lake Geneva）畔温泉小镇艾维安巴恩（Evian-les-Bains）举行的这场峰会几乎被他的存在感主导。

对法国官员而言，这位善变的美国总统能全程与会并且在联合公报上签字，也算了却一桩心事，因为上一届峰会在加拿大举行时，川普提前打道回府。

峰会结束后，马克宏邀请川普今天下午到巴黎郊外的凡尔赛宫（Palace of Versailles）共进晚餐。这被视为展现出一番异于寻常的姿态。

马克宏因为被认为过于迎合川普而蒙受压力。他已经表明这场凡尔赛宫晚宴并非「盛大的」晚宴。