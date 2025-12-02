川普MRI检查引关注 白宫医师：心血管健康极佳

（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普不久前在未公开行程下前往医院接受核磁共振（MRI）检查，再度引发外界对他健康状况的关切。不过，白宫医师表示，这项检查结果显示川普心血管健康「极佳」。

川普10月10日突然造访华特里德国家军事医学中心（Walter Reed medical center），由于这不是例行年度健检，因而引发各界臆测。

然而，白宫公布的备忘录指出，川普的医师巴巴贝拉（Sean Barbabella）表示，这次高阶影像检查纯属预防性质，主要为「及早发现问题、确认整体健康，并确保总统长期保持活力」。

巴巴贝拉指出：「整体而言，川普的心血管系统显示极佳的健康状况，腹部影像也完全正常，所有主要器官均相当健康且血液供应充足。」

川普第2个总统任期期间右手屡次出现瘀青，偶尔还以化妆品遮掩。白宫解释，瘀青可能与川普服用阿斯匹灵有关，作为「标准」心血管保健作为的一环。

今夏，川普政府透露总统曾因下肢肿胀就医，经诊断为慢性静脉功能不全。慢性静脉功能不全是常见疾病，由于静脉瓣膜受损导致血液滞留，引发下肢肿胀、抽筋及皮肤病变等症状。这种症状可透过药物或针对性治疗加以控制。