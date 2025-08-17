川蒲会会谈结果一次看
（法新社巴黎17日电） 美国总统川普与俄罗斯总统蒲亭近日就乌克兰问题在阿拉斯加举行峰会后，法新社根据双方声明整理会谈结果如下：
●未达成停火协议
乌克兰和欧洲领袖先前敦促川普推动立即停火，但这场峰会并未对此达成协议。
川普（Donald Trump）表示，各方一致认为，结束这场「可怕战争…的最佳途径，是直接达成能结束战争的和平协议（Peace Agreement），而不是仅仅达成一项停火协议（asefire Agreement），因为停火协议往往难以奏效」。
此一立场似乎是蒲亭（Vladimir Putin）的胜利。他先前呼吁达成和平协议，以解决他所说引发冲突的「根本原因」，也就是乌克兰加入北大西洋公约组织（NATO）的前景。
●不会有「严重后果」
峰会举行前，川普曾扬言，如果蒲亭不同意停火，将面临「严重后果」。
根据共和党籍联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham），川普可能对任何协助俄罗斯战争的国家徵收高达500%的关税，做为所谓的「次级制裁」。
但会谈结束后，当美国福斯新闻频道（Fox News）问及此事，川普说道，「鉴于今天的发展，我认为现在不必考虑这个问题」。
欧洲领袖则表示，他们将继续向俄罗斯施压，包括进一步制裁，直到「实现公正和长久的和平」为止。
●未提及领土割让
美俄领袖峰会前，乌克兰最担心的是美国逼迫他们放弃目前被俄罗斯占领的领土。这些领土约占乌国领土20%，包括2014年遭俄国吞并的克里米亚（Crimea）。
蒲亭与川普在这次会面中皆未提到这个话题，不过川普表示「只剩下少数」问题有待解决，这时他可能就是想到了土地问题。
●安全保障
川普与蒲亭发表的最终声明中，并未提及有关未来任何和平协议的保障措施。
义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）和外交消息人士表示，川普告诉乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）和欧洲领袖，为基辅提供「北约式」保障可能在考虑之列，而且乌克兰无需真正加入北约。
法国、英国等国表示，他们可以做为和平协议的担保国向乌克兰派遣军队，但不会部署在前线。
●可能举行三方会谈
川普表示，他18日将在华盛顿接见泽伦斯基，还说之后可能安排他、蒲亭和泽伦斯基之间的三方会谈。
川普先前说，俄乌终战的协议取决于泽伦斯基一人。