川蒲会前 俄乌进行新一波换俘行动

（法新社基辅/莫斯科14日电） 俄罗斯和乌克兰今天表示，双方各自换了84名战俘。今年以来俄乌一连串换俘行动中，已经释放了数百人，这是最新一批。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）与美国总统川普预定15日在阿拉斯加（Alaska）举行高峰会，俄乌双方在会前展开换俘行动。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒体上表示，交换的战俘「有军人，也有平民」，其中一些人「自2014年、2016年和2017年以来就被俄罗斯人关押至今」。

泽伦斯基说，「力守马立波（Mariupol）的人员」也在此次交换名单中。马立波是乌克兰的一个港口城市，2022年2月遭俄军围攻近3个月后，最终落入俄军手中。

俄罗斯国防部在通讯软体Telegram表示，这次换俘由阿拉伯联合大公国居中斡旋；获释的俄方人员正在接受「心理和医疗援助」。

大规模战俘交换是俄乌代表团于5月至7月在伊斯坦堡（Istanbul）举行3轮和平谈判中，唯一取得的实质成果。

在上个月举行的最新一轮谈判中，俄罗斯和乌克兰同意交换战俘，双方各出1200名。

一名俄罗斯谈判代表说，莫斯科也提出要将3000名阵亡士兵的遗体交还基辅。