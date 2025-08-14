The Swiss voice in the world since 1935

川蒲会前　俄乌进行新一波换俘行动

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社基辅/莫斯科14日电） 俄罗斯和乌克兰今天表示，双方各自换了84名战俘。今年以来俄乌一连串换俘行动中，已经释放了数百人，这是最新一批。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）与美国总统川普预定15日在阿拉斯加（Alaska）举行高峰会，俄乌双方在会前展开换俘行动。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒体上表示，交换的战俘「有军人，也有平民」，其中一些人「自2014年、2016年和2017年以来就被俄罗斯人关押至今」。

泽伦斯基说，「力守马立波（Mariupol）的人员」也在此次交换名单中。马立波是乌克兰的一个港口城市，2022年2月遭俄军围攻近3个月后，最终落入俄军手中。

俄罗斯国防部在通讯软体Telegram表示，这次换俘由阿拉伯联合大公国居中斡旋；获释的俄方人员正在接受「心理和医疗援助」。

大规模战俘交换是俄乌代表团于5月至7月在伊斯坦堡（Istanbul）举行3轮和平谈判中，唯一取得的实质成果。

在上个月举行的最新一轮谈判中，俄罗斯和乌克兰同意交换战俘，双方各出1200名。

一名俄罗斯谈判代表说，莫斯科也提出要将3000名阵亡士兵的遗体交还基辅。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
2 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
1
6 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

您如何看待自己所在大洲的未来？

有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？

参与讨论
7
10 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团