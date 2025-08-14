川蒲会将采一对一会谈 召开联合记者会总结谈判成果

（法新社莫斯科14日电） 俄罗斯克里姆林宫宣布，总统蒲亭与美国总统川普将于15日在阿拉斯加州举行重大峰会，届时两人将一对一会谈，商讨化解乌克兰冲突的方案，并在会后召开联合记者会。

这将是2021年来美俄现任总统首度会面。值此之际，川普（Donald Trump）正积极推动延烧近3年半的俄乌战争尽快结束。

克宫幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）今天告诉记者：「大家可能都清楚，这次会谈的核心议题将是解决乌克兰危机。」

他指出：「当然，双方也将讨论确保和平及安全的更广泛议题，以及紧急的国际与区域问题。」

鄂夏柯夫指出，会谈预计于美国阿拉斯加州当地时间上午11时30分（台湾时间16日凌晨3时30分）展开。

根据鄂夏柯夫的说法，会谈将以蒲亭（Vladimir Putin）与川普「一对一」方式进行，届时只会有双方的口译人员在场。

他表示，美俄代表团随后也将展开谈判，并在工作早餐会议上继续磋商。

鄂夏柯夫还说，俄方代表团人员包含外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）、国防部长别洛乌索夫（Andrei Belousov）、财政部长希鲁阿诺夫（Anton Siluanov），以及经济事务谈判代表德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）。

鄂夏柯夫表示，蒲亭与川普将在会后举行联合记者会，届时他们将「总结峰会成果」。

这将是蒲亭和川普2018年在芬兰首都赫尔辛基（Helsinki）会面以来，美俄领袖首次召开联合记者会。