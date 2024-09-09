川贺辩论谁赢面大 支持者各拥其主

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（法新社华盛顿9日电） 她究竟是「不会说话」，还是会准备充分、在台上「痛击」对手的候选人？美国民主党总统候选人贺锦丽和对手川普展开两人首场辩论之前，选民们热烈讨论他们的优缺点。

预计明天会有许多选民透过电视收看贺锦丽与川普的正面交锋，两人都说，这是现代最重要的一场大选。

法新社访谈多位美国选民，毫不意外，大家总体上都相信自己支持的政党候选人会赢得这场面对面决战。

选民们期待贺锦丽和川普就政策和价值观进行辩论，但也会密切注意两人的风格、沉着和是否具有总统风范。

现年73岁的宾州退休人士艾伯哈（Flo Eberhart）在川普最近的宾州造势会上说：「我认为川普绝对有优势。」

艾伯哈说，贺锦丽「基本上什么都不懂，她不会说话」。

但事实上，这位现任副总统、前加州检察长、前联邦参议员是一位经验丰富的辩论家。

尽管她已4年没参加过类似辩论，但她曾在角逐2020年民主党总统候选人提名时发起尖锐的攻击而备受好评，其中也不乏对现任老板拜登的攻击。

至于川普，艾伯哈说：「他绝对没问题，没什么主题是川普不懂的。」

新罕布什尔州的贺锦丽支持者斯凯尔斯（Jamila Scales），则在4日参加北汉普顿（North Hampton）附近的民主党造势会时表示，贺锦丽完全有能力对抗川普。

斯凯尔斯谈到这场辩论时说，「我等不及了」，「我相信这会是美国精采的一天」。

川普在辩论台上以咆哮和咄咄逼人着称，但宾州支持者泰格特（Jimmy Taggart）认为，要以不同的策略与贺锦丽辩论。

泰格特说：「只要他保持安静，她就会自爆，因为她讲不下去。」泰格特说，贺锦丽当副总统的「3年半里，什么也没做」。