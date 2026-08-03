中国投资者将收购瑞士户外品牌猛犸象

猛犸象实现了显著增长，目前其营业额的一半以上来自欧洲以外地区。 Keystone / Ennio Leanza

总部位于阿尔高州(Aargau)的瑞士知名户外品牌猛犸象(Mammut)将迎来中国新东家。买方CPE源峰(CPE)是一家中国私募股权投资机构，其前身为中信产业基金。交易完成后，猛犸象的总部仍将留在瑞士。

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Keystone-SDA 其他1种语言 English en Chinese investor to buy Swiss outdoor brand Mammut 原版 更多阅览 Chinese investor to buy Swiss outdoor brand Mammut

周四发布的新闻稿并未披露此次交易的财务细节。不过，此次所有权变更预计将为猛犸象开启新的增长阶段。

声明称，中国投资机构CPE源峰计划与猛犸象现有管理团队合作，推动公司进一步发展，尤其是拓展中国及亚太地区的业务。未来的重点将包括产品创新、根据当地市场需求调整产品组合、拓展销售渠道以及优化供应链。

据CPE源峰公布的数据，其管理的资本总额超过1500亿元人民币(180亿瑞郎)，资金来自约200个投资方。此前，这家私募股权公司尚未在瑞士开展业务。

增长强劲，盈利能力提高

猛犸象目前的持有方、投资公司雅各布斯资本(Jacobs Capital)在新闻稿中强调，自2021年收购猛犸象以来，公司已成功完成重组。猛犸象近年来实现显著增长，目前超过一半的营业额来自欧洲以外的市场，盈利能力也较此前翻了一番。

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在此之前，猛犸象长期隶属于在瑞士证券交易所上市的综合企业集团康泽塔(Conzzeta)。经过一系列业务调整，该集团最终仅保留了专门从事钣金加工的百超(Bystronic)。根据新闻稿提供的信息，创立于1862年的猛犸象品牌目前在约51个国家开展业务，拥有约900名员工。

总部将继续设在塞翁

即使被出售给中国投资者，这一户外服装品牌预计仍将继续保持深厚的瑞士传统。声明称，公司总部以及创新、设计和研发等核心部门都将继续留在阿尔高州的塞翁(Seon)。

声明还表示，首席执行官海科·舍费尔(Heiko Schäfer)及其团队将继续秉持品牌的瑞士传统，保持其专业技术和产品质量，坚持可持续发展，并延续与登山界的深厚联系。

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