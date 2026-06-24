优步与文远知行携手将自动驾驶出租车引入苏黎世

优步(Uber)携手文远知行(WeRide)：苏黎世街头即将迎来自动驾驶出租车。 Keystone-SDA

苏黎世将成为瑞士首个提供无人驾驶出租车叫车服务的地区。

分享

3 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Uber and WeRide to bring self-driving taxis to Zurich 更多阅览 Uber and WeRide to bring self-driving taxis to Zurich

Italiano it Uber e WeRide, presto taxi senza conducente a Zurigo 原版 更多阅览 Uber e WeRide, presto taxi senza conducente a Zurigo

美国网约车平台优步(Uber)与中国自动驾驶技术企业文远知行(WeRide)计划于今年晚些时候在瑞士推出无人驾驶出租车商业服务，具体时间取决于瑞士联邦相关主管部门的批准情况。

两家企业于近日宣布，届时，乘客可通过优步应用程序预订行程。数周前，类似项目已在西班牙城市马德里启动。按计划，苏黎世将是欧洲首批开展无人驾驶先进出行的试点城市之一。

优步将负责提供商业服务，车队日常运营监管则由总部设在苏黎世的出行服务供应商Rydera承担。运营初期，车辆将配备随行操作员，但项目目标是逐渐扩大车队规模，最终实现全面无人驾驶。

选择瑞士绝非偶然。2025年底起，文远知行已获得瑞士联邦道路局(Federal Roads Office, Ustra)批准，在苏黎世郊外的富尔塔尔(Furttal)地区开展无人驾驶测试。这是瑞士首次向载客无人驾驶出租车发放此类许可。项目覆盖约110公里运营区域和460个站点，车辆最高时速可达80公里。

在拿到商业运营最终批准前，上述监管框架为加快该服务的推出提供了决定性的竞争优势。

通过该项目，苏黎世跻身全球少数几个拥有同类服务的城市之列。目前，优步和文远知行已在阿布扎比和迪拜提供全自动驾驶商业服务；并为沙特阿拉伯首都利雅得提供公共交通服务。两家企业的战略合作伙伴关系始于2024年12月，长期目标是将数以万计的自动驾驶车辆推广到全世界。

因此，进军瑞士市场是这两家企业全球扩张战略的关键一步。无论在苏黎世日常通勤还是旅游观光，乘客们很快就能像现在预约传统出租车一样，轻松搭乘无人驾驶出租车了。瑞士城市出行的新时代即将到来。

阅读最长 讨论最多