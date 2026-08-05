即使热浪来袭，瑞士人上班也不穿短裤

在瑞士穿人字拖去上班？几乎不可能。 Keystone / Claudio Thoma

欧洲近期热浪频袭，但高温并未让瑞士人的职场着装变得清凉。长裤仍是男女上班族的主流选择，短裤、露脐装和人字拖在办公室也普遍不受欢迎。民调机构舆观(YouGov)受在线零售平台Galaxus委托开展的一项调查，揭示了瑞士人相对保守的职场着装观。

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这种略显保守的着装习惯在瑞士依然根深蒂固。舆观受Galaxus委托开展的这项调查覆盖瑞士、德国、奥地利、意大利和法国，共有2616人参与。结果显示，60%的瑞士男性上班时更愿意穿长裤，56%的人会选择不露脚趾的鞋。

仅27%的瑞士男性会穿短裤上班，这一比例与意大利持平。相比之下，德国人穿短裤(38%)和T恤衫(69%)上班的比例最高。

女性方面，各国之间没有明显差异。即使在酷热天气下，T恤衫和长裤仍是所有受访国家中最常见的上班着装。只有三分之一的女性会选择半身裙或连衣裙。

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在职场着装方面，瑞士人的态度最为保守，露脐装尤其难以被接受。在需要与客户接触的情况下，73%的瑞士人认为，即使在夏季，穿露脐装上班也不合适。

即使不需要直接接触客户，仍有57%的瑞士人认为穿露脐装上班不合适。而在意大利，不与客户直接接触时，这一比例仅为25%；需要接触客户时则为37%。运动裤在瑞士同样不受欢迎：61%的受访者认为，在需要与客户接触的情况下，穿运动裤上班不合适，而意大利持这一看法的人只有39%。

瑞士人对人字拖的排斥也尤为明显。72%的瑞士人认为，人字拖不适合在办公室穿。在瑞士，工作仍是件严肃的事情。

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