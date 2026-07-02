国际货币基金组织：瑞士经济保持韧性，但下行压力加大

国际货币基金组织强调了瑞士经济的韧性 Keystone-SDA

国际货币基金组织(International Monetary Fund, IMF)指出，尽管面临美国关税危机、全球经济增长放缓、地缘政治的紧张局势，瑞士经济仍表现稳健，并将继续这一发展态势。

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预计内需稳定、零利率及近期的薪资增长有望将瑞士的经济增长及通胀率保持在合理范围。因此，不计入体育赛事因素，2026年瑞士国内生产总值(GDP)增速约为0.8%；2027年为1.5%。根据国际货币基金组织近期发布的经济展望报告，若剔除赛事影响，这两年未经调整的增速预计分别为1.1%和1.2%。

预计今年通胀率将从2025年的0.2%升至0.6%，明年则将维持在0.6%左右。国际货币基金组织专家警告称，瑞郎持续走强将继续抑制进口通胀。

与此同时，国际货币基金组织预测，2026年瑞士劳动力市场将有所恶化，全年平均失业率将达到3.1%，较2025年高出0.3个百分点。明年，情况将略有改善，失业率估计为3.0%。

悲观预测

不过，在悲观情景下，地缘政治、贸易摩擦，以及不断飙升的能源价格将拖累瑞士国内生产总值和出口。国际货币基金组织警告称，由于贸易“碎片化”干扰供应链，瑞士的增长模式从长远来看甚至可能面临威胁。

按照这种悲观预期，外部需求将进一步疲软，能源价格高居不下，瑞士2026至2027年期间经济增长率将下滑至0.3%，而通胀率将维持在瑞士央行设定的0-2%的区间内。此外，国际货币基金组织未排除瑞士未来遭受滞涨打击的可能性，届时，国内生产总值增长达0.6%，但伴随通胀率攀升。

滞涨(stagflation) “滞胀”(Stagflation)是指经济增长停滞、高失业率与高通货膨胀同时存在的经济现象。它是宏观经济中最糟糕的状况之一，打破了“经济萧条时物价会下跌”的常规。综合表现来看，老百姓面临收入不涨甚至失业，但生活必需品、日常消费等费用却变得越来越贵。 滞胀的成因通常包括以下因素：供给冲击(外部因素)，例如关键原材料、自然资源短缺或突发的地缘政治事件，导致生产成本急剧上升；成本推动：能源价格大幅上涨或工资猛增推高了生产成本，迫使企业提高产品售价以维持生存；错误的经济政策：货币超发后未妥善管理，导致需求未增加、生产未恢复，但物价却被炒高。 滞胀与通胀的区别：普通通胀情况下，物价上涨，但经济景气、需求旺盛，居民收入通常也在同步增长；但滞胀情况下，物价昂贵，但经济低迷、工作难找、需求疲软，是更恶劣的经济形态。

虽然面临上述风险，但瑞士仍有回旋余地。报告作者表示，瑞士可以采取更加宽松的货币政策和财政措施应对目前的局面，并对瑞士央行近期做出的一系列决策持积极态度。

国际货币基金组织将金融行业纳入评估范围，支持瑞士政府着力收紧针对可能造成系统性风险的银行(特别是瑞银集团)的监管政策，建立公共流动性支持机制。相关新闻稿称，一旦上述措施得以实施，将有效增强瑞士的金融稳定性。

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