瑞士养老金自2002年以来下降16%

辛勤工作了一生的瑞士人，领取养老金时到手的钱却越来越少。自2002年以来，养老和遗属保险(AHV)与职业养老金的合计支付额平均下降了16%。
此内容发布于
相关内容
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国
如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。
更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国
这是金融服务机构VZ财富中心(VZ VermögensZentrum)8月9日发布的一项分析得出的结论。
虽然养老和遗属保险的支付水平多年来总体保持稳定，并将在2026年因引入第13个月养老金而略有增加，但职业养老金福利却大幅缩水：与2002年相比，职业养老金支付额减少了40%。原因包括利率水平偏低(且可能很快再次转为负值)、人均寿命延长，以及职业养老金改革的搁浅。
理论上，养老金应达到退休前工资的60%，但现实情况已不再如此。具体来说，目前年收入10万瑞郎(约合89万元人民币)的人，退休后养老金将仅为其最终工资的51%；年收入15万瑞郎(约合133万元人民币)的人，养老金比例则低至42%。
现实往往比预期更残酷。VZ财富中心根据一项调研警告称，人们对养老金的预期普遍偏高。而养老金已经明显缩水：2002年时，一名年收入12万瑞郎的55岁男性，预计退休时每年尚可领取74’920瑞郎的养老金；而到2025年，这一数字仅为62’860万瑞郎。
这种下降趋势预计仍将持续。瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)最近将基准利率下调至0.0%，加之人均寿命进一步延长，养老金水平将面临更大压力。
养老金造成的压力在中国同样存在。中国人力资源和社会保障部近日宣布，将从9月1日起推行全民强制缴纳社保，覆盖包括灵活就业人员在内的所有劳动者。此举被认为与养老金资金逐渐紧张、收支缺口扩大的现实密切相关。
中瑞的不同之处在于，中国的养老金主要依赖现收现付制，即由在职人群缴费、直接支付当期退休人员的养老金；而瑞士则采取国家养老保险与职业养老金双轨运行的制度，资金来源和保障结构更为多元。
但两国都面临人口老龄化加速的挑战，赡养比持续下降。在这种趋势下，无论是中国还是瑞士，要维持养老金体系的可持续性，都必须在提高缴费比例、延迟退休年龄、优化投资收益等方面寻找平衡。
相关内容
食品供应链
瑞士人每年浪费280万吨食品
此内容发布于
瑞士人每年浪费280万吨食品，这相当于每人每年浪费掉大约330公斤食物，而这些浪费本可避免。
更多阅览 瑞士人每年浪费280万吨食品
相关内容
瑞士央行公布新版纸币设计方案
此内容发布于
瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)正以“瑞士与其海拔”为主题，设计新版纸币系列。12款设计方案已经提交，现正向公众征求意见。
更多阅览 瑞士央行公布新版纸币设计方案
相关内容
工作场所
瑞士就业前景持续恶化
此内容发布于
瑞士就业前景进一步恶化。苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)经济研究中心KOF的就业指标仅略高于零值，勉强维持在正值区间。
更多阅览 瑞士就业前景持续恶化
相关内容
工作场所
逆势上扬：瑞士居家办公比例创纪录
此内容发布于
在全球“返岗潮”中，越来越多瑞士企业反其道而行，为员工提供在家办公的机会。这一趋势与中国疫情后迅速恢复线下办公的情况形成鲜明对比。
更多阅览 逆势上扬：瑞士居家办公比例创纪录
相关内容
人口统计
老年人也刷手机！瑞士数字化迈向全龄覆盖
此内容发布于
在瑞士，越来越多的老年人正逐步融入数字世界，短短三年内上网率就提升近5%。不同年龄段对设备的偏好也各不相同，但无论年龄如何，智能手机都是不变的“主力军”。
更多阅览 老年人也刷手机！瑞士数字化迈向全龄覆盖
相关内容
鲶鱼正悄然进入瑞士餐厅
此内容发布于
这种欧洲最大的淡水鱼正越来越频繁地出现在瑞士湖泊中，在瑞士法语区还因其味道鲜美而备受推崇。
更多阅览 鲶鱼正悄然进入瑞士餐厅
相关内容
研究边界
雌性大猩猩：避开亲缘雄性，防止近亲繁殖
此内容发布于
苏黎世大学(University of Zurich)的一项研究指出，猩猩一生可以多次更换群体，但雌性大猩猩会避开与自己一同成长的雄性，从而防止近亲繁殖。
更多阅览 雌性大猩猩：避开亲缘雄性，防止近亲繁殖
相关内容
教育
瑞士缺课的儿童与青少年越来越多
此内容发布于
在瑞士，越来越多的孩子和青少年正在“远离校园”-这可不只是逃学这么简单。教师协会发出警告，学生反复缺课已成为一个日益严重的问题，有时一缺就是好几天，甚至几周。。这也是全球教育系统正面临的一个共同挑战，教育机构呼吁采取应对措施。
更多阅览 瑞士缺课的儿童与青少年越来越多
相关内容
研究边界
乌鸦太聪明？瑞士研发AI稻草人反制
此内容发布于
瑞士联邦食品科技农业研究所(Agroscope)希望借助人工智能来智胜乌鸦类鸟群。目前，该机构正在测试一种系统，以更有效地预防乌鸦和白嘴鸦对农作物造成损害。
更多阅览 乌鸦太聪明？瑞士研发AI稻草人反制
相关内容
中国加密货币巨头进驻瑞士“加密谷”
此内容发布于
楚格的“加密谷”又迎来一位新成员。中国加密货币交易所Jucoin将把其欧洲总部设在巴尔(Baar)，该公司于周三(8月6日)宣布了这一消息。
更多阅览 中国加密货币巨头进驻瑞士“加密谷”
阅读更多
相关内容
我的退休金无法负担瑞士的生活费用–许多瑞士老人选择移民
此内容发布于
瑞士人越来越爱在退休以后移居国外养老了，当然离家尤其是在退休后背井离乡的背后也有着难言之隐。很多退休老人觉得用自己的养老金不够在瑞士过上有尊严的生活，所以选择生活成本相对较低的其他国家享受自己的夕阳红生活。这些出国养老的人认为，瑞士适合工作而不适合养老。
更多阅览 我的退休金无法负担瑞士的生活费用–许多瑞士老人选择移民
相关内容
瑞士养老保险被算错了数十亿，威胁政府公信力？
此内容发布于
过去十年当中，瑞士政府至少在三次与选民息息相关的议题上发生了计算错误。政界人士警告说，这会威胁到这个世界最受信任政府之一的公信力。
更多阅览 瑞士养老保险被算错了数十亿，威胁政府公信力？
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。