瑞士养老金自2002年以来下降16%

瑞士养老金水平正在不断下降。 Keystone-SDA

辛勤工作了一生的瑞士人，领取养老金时到手的钱却越来越少。自2002年以来，养老和遗属保险(AHV)与职业养老金的合计支付额平均下降了16%。

这是金融服务机构VZ财富中心(VZ VermögensZentrum)8月9日发布的一项分析得出的结论。

虽然养老和遗属保险的支付水平多年来总体保持稳定，并将在2026年因引入第13个月养老金而略有增加，但职业养老金福利却大幅缩水：与2002年相比，职业养老金支付额减少了40%。原因包括利率水平偏低(且可能很快再次转为负值)、人均寿命延长，以及职业养老金改革的搁浅。

理论上，养老金应达到退休前工资的60%，但现实情况已不再如此。具体来说，目前年收入10万瑞郎(约合89万元人民币)的人，退休后养老金将仅为其最终工资的51%；年收入15万瑞郎(约合133万元人民币)的人，养老金比例则低至42%。

现实往往比预期更残酷。VZ财富中心根据一项调研警告称，人们对养老金的预期普遍偏高。而养老金已经明显缩水：2002年时，一名年收入12万瑞郎的55岁男性，预计退休时每年尚可领取74’920瑞郎的养老金；而到2025年，这一数字仅为62’860万瑞郎。

这种下降趋势预计仍将持续。瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)最近将基准利率下调至0.0%，加之人均寿命进一步延长，养老金水平将面临更大压力。