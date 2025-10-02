瑞士逾三分之一企业由外国人创办

瑞士平均每天新成立150家公司。 Keystone / Christian Beutler

到2025年底前，每三家新成立的瑞士企业中就有一家将由外国人创办。根据瑞士青年企业家研究所(IFJ)的分析，今年1-9月期间商业登记册新增的40’867家企业中，有37.5%是由并不持有瑞士护照的人注册的。

2 分钟

Keystone-SDA 其他1种语言 English en More than one third of firms in Switzerland are founded by foreigners 原版 更多阅览 More than one third of firms in Switzerland are founded by foreigners

该研究所日前宣布，对2020-2024年的数据分析显示，外国人所占比例持续上升。2020年这一比例尚为35.8%。而此次的结果与人口结构相关：2024年，瑞士常住人口中逾四分之一为外国国籍。

中国的外国人比例不足1%，创业主要依赖本国公民。瑞士的开放凸显了其经济多元化的特色，也使外国人成为推动本地经济和就业的重要力量。

总体而言，今年瑞士新创企业数量比去年同期增加4.3%，创下新高。平均每天新成立150家公司。

其中手工业最为突出，新创企业数量高达4435家，其次是咨询业(4310家)和房地产行业(3800家)。B2B和B2C服务以及建筑和工程领域也有显著增长。

从地区来看，瑞士中部表现突出，新创企业数增加11.4%。苏黎世地区增长5.9%，包括日内瓦在内的瑞士西南部增长4.4%。而瑞士东部则略有下降，减少1.0%。