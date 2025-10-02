瑞士逾三分之一企业由外国人创办
到2025年底前，每三家新成立的瑞士企业中就有一家将由外国人创办。根据瑞士青年企业家研究所(IFJ)的分析，今年1-9月期间商业登记册新增的40’867家企业中，有37.5%是由并不持有瑞士护照的人注册的。
该研究所日前宣布，对2020-2024年的数据分析显示，外国人所占比例持续上升。2020年这一比例尚为35.8%。而此次的结果与人口结构相关：2024年，瑞士常住人口中逾四分之一为外国国籍。
中国的外国人比例不足1%，创业主要依赖本国公民。瑞士的开放凸显了其经济多元化的特色，也使外国人成为推动本地经济和就业的重要力量。
总体而言，今年瑞士新创企业数量比去年同期增加4.3%，创下新高。平均每天新成立150家公司。
其中手工业最为突出，新创企业数量高达4435家，其次是咨询业(4310家)和房地产行业(3800家)。B2B和B2C服务以及建筑和工程领域也有显著增长。
从地区来看，瑞士中部表现突出，新创企业数增加11.4%。苏黎世地区增长5.9%，包括日内瓦在内的瑞士西南部增长4.4%。而瑞士东部则略有下降，减少1.0%。
