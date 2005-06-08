工作面试失败：多因准备不周

此内容发布于2005年6月8日 下午3:55 最后更新 - 2005年6月8日 -15:55

面试失败：多因准备不周。 (none)

找工作面试失败的原因多因准备工作做得不够周全，而对工资提出的要求一般并不是不被录取的原因。

与其它国家相比，瑞士人更容易从自身寻找面试失败的原因。

在一个国际工作网络论坛的调查中，47%的瑞士人认为面试失败的主要原因是准备不周造成的。而德国、奥地利、波兰、捷克和匈牙利等国，只有40%的人这样认为。在瑞士23%的人在工作面试时担心会令未来的老板失望。其它国家这个数据的平均数字为25%。



12%的瑞士人认为对工资的要求是一个重要的原因，而其它国家持这一看法人的平均数据为13%。7%认为不合时宜的着装是面试失败的原因。



伯尔尼的职业介绍所的Silvia Moor也认为面试的准备工作非常重要，她说：“去应试的人，应该对该公司有足够的了解，并将自己的优势和不足事先总结出来。而且应该针对该公司提出一些问题。”



相关链接： www.treffunkt-arbeit.ch外部链接



资料来源: 20分钟

Neuer Inhalt Horizontal Line