巨浪袭纽西兰首都威灵顿 数百人撤离

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（法新社威灵顿9日电） 纽西兰首都威灵顿今天遭受暴风雨袭击，沿海地区掀起高达11公尺的巨浪，当局已紧急撤离数以百计住在海滨地区的居民。

威灵顿（Wellington）市长李特（Andrew Little）在巨浪来临前夕，宣布奥维罗湾（Owhiro Bay）、岛湾（Island Bay）、霍顿湾（Houghton Bay）和布雷克湾（Breaker Bay）的海滨居民进入紧急状态。

李特透过声明表示：「各位必须远离南部海岸线。」他警告说，紧急救援人员不会来帮助任何留下来的人。

撤离令于今天上午生效，警方已介入，以确保民众移往地势较高的地方。

警方在周边道路设置封锁线，以防止民众前往海岸。

市议会表示，2021年曾发生过类似事件，当时布雷克湾的许多房屋受到影响，而那场风暴期间的浪高约为6.5公尺。

纽西兰气象局（MetService）表示，今天进入威灵顿港的巨浪测得高度为11公尺。

一名法新社记者看到，岛湾的阵风强劲，两名女性在海浪冲上道路时被当场吹倒。

威灵顿机场（Wellington Airport）的部分航班被取消，机场测得的阵风高达每小时128公里。