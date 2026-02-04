已故利比亚强人格达费之子 传遭武装帮派处决

afp_tickers

3 分钟

（法新社的黎波里3日电） 已故利比亚强人格达费（Moamer Kadhafi）儿子塞夫．格达费的法国律师表示，塞夫．格达费今天在利比亚西部的住家遭枪手闯入杀害。

他的律师榭卡迪（Marcel Ceccaldi）说：「他今天下午2时（格林威治标准时间12时）…在金坦（Zintan）的家中，遭一组4人突击队杀害。」

53岁的塞夫．格达费（Seif al-Islam Kadhafi）曾被部分人士视为他父亲的接班人，尽管他因涉嫌犯下违反人道罪而遭到国际刑事法院（ICC）发布逮捕令。

他在2021年宣布将竞选总统，但这场选举被无限期推迟。

他的幕僚阿布杜拉辛（Abdullah Othman Abdurrahim）告诉利比亚的自由人电视台（Al-Ahrar），4名身分不明的男子闯入塞夫．格达费的住宅后，「先破坏了监视摄影机，然后将他处决」。

目前尚不清楚幕后主使者是谁。

榭卡迪指出，塞夫．格达费的一名亲信几天前曾告诉他，「他的维安出了问题」。

他说：「情况严重到部落领袖打电话给塞夫，告诉他『我会派人去确保你的安全』。但塞夫拒绝了。」

尽管在父亲统治北非国家利比亚期间，塞夫．格达费并未担任任何官方职位，但他曾被形容为利比亚事实上的总理，在2011年「阿拉伯之春」起义前，一直培养着温和派与改革者的形象。

但他在面对起义时，矢言将让国家「血流成河」，使得这样的声誉迅速崩毁。

位于海牙（The Hague）的国际刑事法院发出逮捕令后，塞夫．格达费于2011年11月在利比亚南部被捕。

的黎波里一间法院后来于2015年经过迅速审判后判处他死刑，但他获得了特赦。

他的行踪长期以来一直不明。榭卡迪说，他「经常四处移动」。