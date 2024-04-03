已逝名人复活助选 印度大选出现深伪技术乱象

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（法新社班加罗尔3日电） 印度大选将登场，南部坦米尔那都省的各政党正使用深伪技术做宣传，以拟真方式复制名人的面孔和声音，让两位过世的政治领袖似乎从坟墓中复活，在选前呼吁支持者团结。

印度当局和相关人士都警告，这些工具的宣传散播对于印度选举的公正性构成危险且日益严重的威胁。

为期6周的马拉松式印度大选将于4月19日展开，所谓的「幽灵现身」，也就是在影片中出现已故的政治领袖，已成为印度南部坦米尔那都省（Tamil Nadu）的一种流行竞选方式。

女演员出身的印度政治人物贾雅拉莉妲（J. Jayalalithaa）于2016年去世，但她却在一段语音讯息中现声，这段讯息强烈批评坦米尔那都省的执政党，该政党曾由贾雅拉莉妲的宿敌卡鲁纳尼迪（M. Karunanidhi）领导。

卡鲁纳尼迪于2018年去世，但如今出现在人工智慧生成的影片中，戴着他招牌的黑色墨镜，称赞他的儿子、坦米尔那都现任省长史塔林（M. K. Stalin）。

位于清奈（Chennai）的Muonium公司制作了卡鲁纳尼迪的相关人工智慧影片，公司创办人纳亚盖姆（Senthil Nayagam）说道，再运用「非常有魅力」的演说者提供了一种吸引群众注意力的新方法。

跟传统的竞选造势相比，让已过世的政治领导人复活也是一种划算的竞选手法，举办传统的竞选造势很费时，相关费用也很高昂。

印度总理莫迪（Narendra Modi）领导的印度人民党（Bharatiya Janata Party），一直热衷于先行在竞选活动中采用新的科技手法。

2014年，也就是莫迪赢得政权的那一年，印度人民党使用莫迪的3D投影，让他以虚拟的方式出现在竞选集会上，扩大了莫迪的造势范围。

但是，利用相关技术复制政治人物的声音，并制作看似真实的影片，让选民难以分辨真假，自然引发各界的忧心。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）