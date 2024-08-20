巴勒斯坦记者命丧加萨 疑似死于以色列火力

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（法新社加萨走廊19日电） 巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）治下的加萨走廊卫生部和一个巴勒斯坦新闻网站今天表示，昨天一名记者在加萨南部遭以色列炮火攻击死亡。

「巴勒斯坦每日新闻」（Palestinian Daily News）网站表示，旗下记者穆罕拉布（Ibrahim Muharab）在「以色列占领方对他和一群记者发动炮击之后」身亡。

加萨卫生部表示，穆罕拉布的遗体今天已被送往南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）的纳瑟医院（Nasser Hospital），他的遗体是今早在哈麦德城（Hamad City）被寻获。哈麦德城是卡达建造的一座大型公寓社区，现已成废墟。

法新社记者在现场报导，当时另有两名与穆罕拉布同行的记者受伤，也已被送往纳瑟医院。

网路影片显示一辆以色列装甲车驶向哈麦德城社区，同时击发子弹。法新社无法单独验证这些影片的真实性。

影片中可见至少一名身穿「媒体」背心的男子躲避枪击，随后有一个声音说：「伊布拉欣（Ibrahim，穆罕拉布的名字）受伤了，他在哪里？」

法新社影片显示，一块白色塑胶防水布盖住穆罕拉布的遗体，一件标注「媒体」的防弹背心像花圈一样被置于其上。医院里今天聚集约30人站在遗体周围。

法新社联系以色列军方，但军方未收到穆罕拉布死亡地点的地理座标和他的身分证，拒绝针对这起特定事件置评。