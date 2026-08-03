巴基斯坦俱乐部证实 登山名人普尔加遗体寻获

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（法新社司卡度2日电） 巴基斯坦登山俱乐部（Alpine Club of Pakistan）今天表示，已在布洛德峰寻获登山家普尔加（Nirmal Purja）遗体。

普尔加率领的国际登山队7月30日遇上雪崩，连他在内10人全部罹难。

巴基斯坦登山俱乐部表示，普尔加与另外9名登山队员在巴基斯坦北部布洛德峰（Broad Peak）遭遇雪崩后，搜救队今天寻获他的遗体。

这场雪崩发生于7月30日。现年43岁、尼泊尔裔英国籍登山家普尔加率领的国际登山队，遇上雪崩与外界失去联系。普尔加的登山公司昨天证实，全队没有任何成员生还。

巴基斯坦登山俱乐部发文指出，地面搜救队已在布洛德峰约5700公尺处找到普尔加，「这是他热爱的一座山，如今却也夺走他的生命。」

参与搜救的登山家明玛雪巴（Mingma G Sherpa）昨天在IG发文表示：「我亲爱的兄弟们…我们会带你们回家，与家人相见。」

俱乐部秘书长希格里（Ayaz Shigri）表示，地面搜救队正将4具遗体运下山，其中包括普尔加，另外还有2名尼泊尔籍队员及1名中国公民。

希格里表示：「搜救人员也已确认，海拔更高处还有另1具遗体。」但因地形危险，加上目前状况，现阶段不太可能起出。

地方当局表示，已于7月31日寻获3名登山者遗体，包括1名阿曼籍女性、1名尼泊尔籍男性及1名美国籍女性，目前已空运至司卡度（Skardu）市。

这场意外震惊全球，英国威廉王子（Prince William）在内的多国领袖已向罹难家属致哀。他在X发文表示：「普尔加在军队表现卓越，之后成为全球最伟大的登山家之一，让尼泊尔登山者受到全球瞩目。」

尼泊尔登山协会会长福尔吉杰雪巴（Fur Gelje Sherpa）在社群发文表示：「这对我们的登山界及国家而言，是一次难以想像的损失。」

普尔加曾在英国廓尔喀旅（Brigade of Gurkhas）服役，之后加入特别海勤部队（Special Boat Service）。他自成为全职登山家及向导后，缔造多项登山纪录。

普尔加先前发文表示，他即将成为首名在不使用氧气瓶的情况下，两度完攀全部14座「超级高峰」的人。

他写道：「布洛德峰，我别无所求，只求平安上山、平安下山。」

布洛德峰是全球第12高峰，位于巴基斯坦北部的喀喇昆仑山脉，在所有海拔8000公尺高山中，公认攀登路线艰难且技术要求极高。