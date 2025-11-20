巴基斯坦军方边境发动突袭 击毙23名武装分子

（法新社伊斯兰马巴德20日电） 巴基斯坦军方今天表示，安全部队在阿富汗边界附近发动2起突袭行动，击毙了23名武装分子。军方此举距离首都伊斯兰马巴德上周发生造成12人丧生的自杀炸弹攻击仅1周。

军方在声明中指出，遭击毙的武装分子隶属于巴基斯坦塔利班运动（TTP）或其附属团体，并指控宿敌印度为其背后支持者。

军方表示，这波突袭行动发生在开柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）的库蓝（Kurram）地区，该区是跨境武装活动的热点，自2021年阿富汗塔利班重掌政权以来，情势逐渐恶化。

军方在声明中强调：「巴基斯坦将持续全力扫荡境内藉外国势力撑腰的恐怖主义威胁。」

巴基斯坦指控阿富汗当局提供武装团体庇护，特别是经常在巴基斯坦发动致命攻击的巴基斯坦塔利班运动。近月来，巴国也加大对印度的指控力道，称印度支持武装组织。阿富汗和印度则双双否认相关指控。

上周伊斯兰马巴德一座法院外发生自杀炸弹案，造成12死，数十人受伤，巴基斯坦政府称该攻击是从阿富汗策划。巴基斯坦塔利班运动旗下一分支已宣称犯案。

巴基斯坦与阿富汗关系急遽恶化，两国上月爆发跨境冲突，为多年来最严重的一次，双方在为期1周的交火中超过70人丧生，边界迄今仍关闭。