巴基斯坦准军事部队遭自杀炸弹攻击 至少6死25伤

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（法新社巴基斯坦奎达4日电） 巴基斯坦官员表示，动荡不安的西南部俾路支省（Balochistan）今天发生自杀炸弹攻击，造成至少6人丧生、数十人受伤，罹难者包括巴基斯坦准军事部队成员。

据报导，载有准军事部队「边境兵团」（Frontier Corps，FC）的1辆巴士从港口城市喀拉蚩（Karachi）开往西南部图巴特市（Turbat）途中，在目的地以西约7公里处遭到炸毁。

当地高阶警官芮曼（Rashid-ur-Rehman）告诉法新社，「1辆巴士遭到炸弹攻击，造成至少6人死亡，其中包括边境兵团士兵和平民」，另有至少25人受伤。

巴基斯坦分离主义武装团体「俾路支解放军」（Baloch Liberation Army，BLA）已透过发言人巴洛赫（Jeeyand Baloch）宣称该组织犯下这起案件。

BLA经常声称针对安全部队或其他省份的巴基斯坦人（特别是俾路支省的旁遮普人）发动致命攻击。

近月来，巴基斯坦的攻击事件急剧增加，尤其是在俾路支省和西北部开柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）。

根据军方通报，单是在2024年，就有383名士兵和925名武装分子在各种冲突中丧生。