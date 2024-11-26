巴基斯坦前总理支持者示威爆冲突 安全部队4死

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（法新社伊斯兰马巴德26日电） 巴基斯坦政府表示，要求释放前总理伊姆兰汗的抗议人士今天造成国家安全部队4名成员殉职。群众不服从警方执法，步步进逼首都伊斯兰马巴德��中心。

挺伊姆兰汗（Imran Khan）的示威群众车队自24日起持续朝伊斯兰马巴德前进，他们移走路障，并与朝他们发射橡胶子弹和催泪瓦斯的警察及准军事部队发生冲突。

尽管伊斯兰马巴德已实施公共集会禁令，数名法新社记者今天下午仍在��中心看到1万多名示威者，有些人持棍棒和弹弓。他们打算占领政府机关所在区块内的1个广场，并且已经挺进到距离仅约1.6公里处。

数十起官司缠身的伊姆兰汗遭到禁止参加今年2月的大选，他声称这些诉讼目的在阻挠他复出。那场大选因为舞弊疑云而蒙上阴影。

伊姆兰汗创立的巴基斯坦正义运动党（Pakistan Tehreek-e-Insaf）不顾政府打压，仍定期集会。今天的集会是自从他去年8月系狱以来，在伊斯兰马巴德出现的最大1场。

巴基斯坦政府表示，4名国家准军事部队成员在1条通往政府机关区的��区干道上，遭到暴民驾车辗毙。

另据通报，昨天也有1名警察在暴动中殉职。

巴基斯坦总理夏巴兹．夏立夫（Shahbaz Sharif）透过声明表示：「破坏分子并非寻求改革，而是要造成流血。这不是和平抗争，这是极端主义。」