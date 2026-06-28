巴基斯坦游骑兵营区遇袭 恐攻酿3死

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（法新社喀拉蚩28日电） 巴基斯坦军方表示，南部大城喀拉蚩昨晚发生爆炸及激烈枪战，造成准军事部队信德游骑兵（Sindh Rangers）3人丧生。

巴基斯坦军方今天发布声明指出，恐怖组织「自由人党」（Jamaat-ul-Ahrar）应对这起发生在喀拉蚩游骑兵营区的「懦弱」袭击负责。

声明提到，袭击者在营区大门引爆炸弹，企图突破围墙防线，但在游骑兵部队反击下，其阴谋遭到挫败；3名攻击者遭击毙，另有1人受伤。

声明补充道，3名游骑兵队员丧命，另有4人受伤。