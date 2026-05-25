巴基斯坦电视台：总理与陆军参谋长访问中国

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（法新社伊斯兰马巴德25日电） 巴基斯坦电视台今天报导，在美国与伊朗之间斡旋的巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔，与巴基斯坦总理夏立夫都在北京，与中方领导人们进行会谈。

穆尼尔（Asim Munir）22日和23日曾与巴基斯坦内政部长纳克维（Mohsin Naqvi）一同前往伊朗首都德黑兰进行斡旋，盼使伊朗战争正式结束。而中方曾表示，将与巴基斯坦合作，「为早日恢复中东地区和平稳定作出积极贡献」。

夏立夫（Shehbaz Sharif）23日就在浙江省杭州展开为期4天的正式访中行程。

巴基斯坦已成为美伊之间的主要调解者，上月曾主办历史性的美伊面对面会谈，但未能达成持久协议。

中国则扮演较为低调的角色，协助安排受影响波斯湾国家官员的通话与会面。

巴基斯坦电视台的画面显示，夏立夫及穆尼尔在北京与中国领导人们会谈时，夏立夫表示：「世界正在经历一个关键时刻。」

「巴基斯坦在美伊之间发挥真诚的调停角色。陆军元帅刚结束德黑兰的行程，不想错过这场重要访问。」

「局势正朝正确的方向发展。我想感谢中国对促进和平的支持。」

巴基斯坦4月主办了自战争爆发以来唯一一场美伊官员直接谈判，穆尼尔在那轮会谈居于核心地位，亲自迎接两国代表团，并与美国副总统范斯（JD Vance）展现出友好氛围。然而伊朗指控美国提出「过分要求」，谈判最终破局。