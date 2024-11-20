巴基斯坦西北部24小时内频遭攻击 酿20士兵阵亡

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（法新社白夏瓦20日电） 巴基斯坦军方今天表示，西北部一起自杀式攻击造成12名士兵阵亡。在此之前，在同一个毗邻阿富汗地区的另一起冲突中则有8名士兵死亡。

军方在声明中表示，昨天发生的自杀爆炸造成「12名勇敢的土地之子」丧生。

这起自杀式攻击发生在多山的开柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）的巴努（Bannu），在那之前，6名激进分子在与士兵交火中遭到击毙。

军方声明指出：「我们士兵挫败夺取哨所的企图，（激进分子）被迫以载有爆裂物的车辆冲撞哨所围墙。」

巴基斯坦塔利班运动（Tehreek-e-Taliban Pakistan）的派系哈菲兹．古尔．巴哈杜组织（Hafiz Gul Bahadur）已经声称犯案。

据不愿意具名的情报官员指出，开柏普赫图赫瓦省在这起攻击发生前不到24小时，还发生另一起攻击。

这名官员表示，18日在蒂拉赫（Tirah）地区的冲突持续数个小时，造成8名士兵、9名激进分子死亡。

巴基斯坦塔利班运动后来声称犯案，表示那是针对安全部队追拿旗下一名战士所作回应。

巴努爆炸事件事发检查哨站附近18日一度有7名警察遭挟为人质，后来经部落长老与绑匪谈判后获释。