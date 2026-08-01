巴基斯坦雪崩重启搜救 仍有7名登山客失联

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（法新社巴基斯坦司卡度1日电） 巴基斯坦救援队今天重启高海拔搜救行动，寻找在全球最高峰之一发生威力强大雪崩后仍然失联的7名登山客，目前已经寻获该登山队3名成员的遗体。

7月30日发生的这起雪崩导致尼泊尔裔英国籍知名登山家普尔加（Nirmal Purja）领队的一支10人国际登山队失联。截至目前，普尔加不在已经寻获遗体名单中。

根据地方政府昨晚发布的声明，已经寻获一位美国女性、一位阿曼女性及一位尼泊尔男性的遗体，并且由直升机送往医院进行身分辨识。

多山的巴基斯坦北部吉尔吉特-巴尔蒂斯坦地区（Gilgit-Baltistan）警方在声明中表示，在昨天因天候恶劣而暂停搜救后，高山向导和救援队今天已经展开第2天任务。

根据地方政府说法，救援人员及军方直升机持续在事发区域搜寻，搜救队驻守基地营过夜。

声明指出：「救援队通报，他们已经透过无人机画面发现更多登山客的遗体。」

根据地方政府资料，这群登山客7月30日攀登海拔8047公尺高的布洛德峰（Broad Peak），雪崩发生时，他们上升至约6600公尺高度。

这支探险队共有10人，包括普尔加、5名尼泊尔人、1名巴基斯坦人、1名阿曼人、1名美国人及1名中国人。

43岁的普尔加本周在社群平台X上发文表示，他即将成为史上首位无氧两度攀登全部14座「超级高峰」的人。

他写道：「布洛德峰，我只求能平安上山、平安下山。」