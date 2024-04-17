巴基斯坦雷击大雨 至少65死

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（法新社白夏瓦17日电） 巴基斯坦官员说，巴基斯坦至少有65人死于雷击等暴风雨相关事件，且4月到目前为止的降雨量几乎是历史平均值的两倍。

12日到15日的倾盆大雨引发暴洪，并导致房屋倒塌，而雷击则造成至少28人死亡。

死亡人数最多的是巴基斯坦西北部的开柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa），共有包括15名儿童在内的32人死亡，1300多栋房屋受损。

开柏普赫图赫瓦省灾害管理局发言人安瓦尔汗（Anwar Khan）今天告诉法新社：「所有伤亡都是墙壁和屋顶倒塌造成的。」

房屋被洪水淹没的村民被迫到地势较高的地方避难，包括在高速公路的路肩上，他们用塑胶布和竹竿搭建临时帐篷。

巴基斯坦气象部门发言人巴巴尔（Zaheer Ahmad Babar）告诉法新社：「我们在4月观察到极不寻常的降雨模式。」

他引用过去30年的数据作比较，表示「从4月1日到4月17日，我们的降雨量比历史平均值高出99%」。

全国大部分地区昨天和今天暂停降雨，但预计未来几天还会降下更多倾盆大雨。

巴巴尔说：「气候变迁是这些异常天气模式和高于正常降雨量背后的主要因素，但不仅仅是巴基斯坦受影响，整个区域都在经历气温模式的变化。」